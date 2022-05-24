МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию транспорта в России и международный телефонный разговор.

По словам Пескова, совсем скоро президент начнет совещание по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса России.

"Там речь пойдет в целом о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, всей инфраструктуры, и также некоторых транспортных проектах на юге нашей страны", — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что в закрытом режиме будет представлен доклад министра транспорта Виталия Савельева.

Он также добавил, что в середине дня у Путина планируется международный телефонный разговор.