МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию транспорта в России и международный телефонный разговор.
По словам Пескова, совсем скоро президент начнет совещание по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса России.
"Там речь пойдет в целом о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, всей инфраструктуры, и также некоторых транспортных проектах на юге нашей страны", — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что в закрытом режиме будет представлен доклад министра транспорта Виталия Савельева.
Он также добавил, что в середине дня у Путина планируется международный телефонный разговор.
https://1prime.ru/state_regulation/20220524/836969144.html