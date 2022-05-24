2022-05-24T12:39:04+03:00
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2022-05-24T12:39:04+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220524/836969170.html
В Кремле рассказали об участии Путина в продовольственном саммите
Экономика
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. ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕМУ НЕИЗВЕСТНО, ПРИГЛАШАЛИ ЛИ РФ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ САММИТ ЕС И ЕГИПТА, НО СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕМУ ДОЛЖНЫ ОБСУЖДАТЬ МАКСИМАЛЬНО ШИРОКО Новость дополняется ПРАЙМ, 24.05.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕМУ НЕИЗВЕСТНО, ПРИГЛАШАЛИ ЛИ РФ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ САММИТ ЕС И ЕГИПТА, НО СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕМУ ДОЛЖНЫ ОБСУЖДАТЬ МАКСИМАЛЬНО ШИРОКО
Новость дополняется