МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕМУ НЕИЗВЕСТНО, ПРИГЛАШАЛИ ЛИ РФ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ САММИТ ЕС И ЕГИПТА, НО СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕМУ ДОЛЖНЫ ОБСУЖДАТЬ МАКСИМАЛЬНО ШИРОКО

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