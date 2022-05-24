2022-05-24T12:39:04+03:00

2022-05-24T12:39:04+03:00

2022-05-24T12:39:04+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220524/836969170.html

В Кремле рассказали об участии Путина в продовольственном саммите

Экономика

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. ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕМУ НЕИЗВЕСТНО, ПРИГЛАШАЛИ ЛИ РФ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ САММИТ ЕС И ЕГИПТА, НО СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕМУ ДОЛЖНЫ ОБСУЖДАТЬ МАКСИМАЛЬНО ШИРОКО Новость дополняется ПРАЙМ, 24.05.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60