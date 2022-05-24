ПАРИЖ, 24 мая — ПРАЙМ. Средний рост цен в супермаркетах во Франции в этом году может составить 8%, то есть ежегодные расходы на продукты на одного человека могут увеличиться на 224 евро, говорится в исследовании страховой компании Allianz Trade. Рост цен на продукты в Британии за три месяца достиг максимума за 13 лет

"Цены в продуктовых магазинах могут вырасти на 8,2%, что приведет к увеличению ежегодных расходов на продукты питания на 224 евро с человека в этом году, а общая сумма достигнет 2963 евро", — цитирует телеканал BFMTV отраслевого советника компании Орельен Дютуа.

При этом в исследовании отмечается, что французы еще не в самом худшем положении: в среднем рост продовольственного бюджета в ЕС составит 243 евро, а в Германии расходы на продукты вырастут на 254 евро с человека.

По данным Allianz Trade, 75% роста стоимости продуктов администраторы продовольственных магазинов связывают с повышением цен производителей продуктов питания. Свою роль в этом сыграл кризис на Украине. Так, производители масел в этом году просят на 53% больше за свой продукт, чем в 2021 году, стоимость муки подскочила на 28%, макаронных изделий — на 19%. Страховщики убеждены, что на этом рост цен на продукты питания не остановится, так как производители не нуждаются в сохранении объемов продаж за счет снижения цен после двух лет пандемии, которые оказались "довольно прибыльными".

Ранее официальный представитель французского кабмина Оливия Грегуар сообщила, что правительство Франции готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин.

По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.