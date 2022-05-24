ЛОНДОН, 24 мая — ПРАЙМ. Ценовой порог на электричество и газ в Великобритании увеличится еще на 830 фунтов (58,7 тысячи рублей), заявил глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли. Российский посол оценил экономическую ситуацию в Британии

Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума. В настоящее время ценовой порог составляет 1871 фунт и действует до 31 сентября.

Как сообщает Sky News, Бреарл заявил комитету по бизнесу, энергетике и промышленности, что "в октябре ценовой порог будет в районе 2800 фунтов".

В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.