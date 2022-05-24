БРЮССЕЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) не согласовал технические условия дополнительной макрофинансовой помощи Украине на 9 миллиардов евро во вторник, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции. СМИ узнали об отказе Венгрии обсуждать эмбарго на российскую нефть

"Мы внимательно изучили финансовый пакет, который был предложен Еврокомиссией, который может достигнуть 9 миллиардов евро. Остаются технические модальности, которые нужно определить. Мы ещё не договорились о технических условиях", — сказал он.

В то же время, по его словам, в Евросоюзе "есть единогласие стран-членов" о выделении средств Украине.

Ранее в мае Еврокомиссия предложила выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь на 9 миллиардов евро в 2022 году.