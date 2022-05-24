БЕРЛИН, 24 мая — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау в Берлине выразила уверенность, что страны ЕС вскоре придут к единому решению по шестому пакету санкций против России. В ЕС предложили включить обход санкций в список преступлений

По ее словам, "вместе и в полной сплоченности мы в ЕС приняли пять пакетов санкций против России, и я уверена, что мы скоро придем к единому решению по отношению к шестому пакету санкций".

Она отметила, что Германия намерена "стать полностью независимой от российских источников энергии".

"Эта цель, которая объединяет все страны ЕС. Но поскольку исходная ситуация в разных странах отличается, то, с моей точки зрения, тем более важно не только объявлять, что мы намерены делать, но и делать это вместе в полной солидарности, при необходимости находить время для переговоров, чтобы не дать нас расколоть", — заявила дипломат.