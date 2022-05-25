ПЕКИН, 25 мая — ПРАЙМ. Нужно создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную продовольственную ситуацию в мире, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе разговора со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок в формате видеоконференции. В ЕК выступили за диалог с Россией для поставок украинского зерна

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении России и Украине зеленого коридора для экспорта зерна. Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами", — приводит слова Ван И сайт МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность международного сообщества, Китай "никогда не останется в стороне", добавив, что Пекин непрерывно предоставляет экстренную продовольственную помощь наиболее нуждающимся странам.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.