МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено, как и проведение переговоров с киевским режимом, в перспективе регион должен войти в состав России, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Все безналичные расчеты в Херсонской области теперь идут в рублях

"Запорожская область – это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в Киеве не принимают никаких самостоятельных решений, поскольку все передано под прямое управление зарубежным кураторам. "Абсолютно все решения по боевым действиям, переброске войск, по ударам принимаются только британскими кураторами", — сказал Рогов.

Он добавил, что область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта.

"Будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы. Все больше людей активно выступают за сближение с Россией", — отметил Рогов.

По его словам, путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после того как будет освобожден областной центр — город Запорожье.

"На сегодня уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области. Но пока, к сожалению, областной центр — город Запорожье — находится под внешним управлением и контролем режима (Владимира) Зеленского. Мы уверены, что город будет освобожден. Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи. Все к тому идет, что город будет освобожден", — сказал Рогов.

По его словам, область может занять достойное место в Южном федеральном округе.

Рогов рассказал, что Запорожская область вернула герб времен Российской империи.

"Во времена Украины шла попытка подмены герба. Вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты. Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули все то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого", — сказал он.

По его словам, на номерах автомобилей области поверх флага Украины уже появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA (Украина) — TVR (Таврическая губерния, входила в состав Российской империи).

Рогов сказал, что теперь гербом области является исторический герб Запорожья (до 1921 года Александровск). Герб в виде щита разделен на зеленое и малиновое поля. В верхнем зеленом поле изображены два ружья со штыками, в нижнем малиновом — черный лук с тремя стрелами, направленными вниз.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Как заявило Минобороны России, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В этих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.