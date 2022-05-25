МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила в эфире радио Sputnik, что отказ ЕС от нефти из РФ под давлением США в рамках подготовки шестого пакета санкций против России станет самоубийством для стран союза. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

"Тогда это будет настоящее самоубийство ЕС. Это нужно понимать. Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство", — сказала она.

Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".