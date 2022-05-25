МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на июнь вырос до минус 26 пунктов с пересмотренного значения мая в минус 26,6 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Destatis сохранил оценку роста ВВП Германии в первом квартале

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ. Показатель за май был пересмотрен до минус 26,6 пункта с минус 26,5 пункта.

Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат вырос до минус 23,7 пункта с минус 31,3 пункта в мае, а "готовность потребителей покупать" уменьшилась до минус 11,1 пункта с минус 10,6 пункта месяцем ранее.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране вырос до минус 9,3 пункта с минус 16,4 пункта месяцем ранее.

"Хотя это означает, что потребительский климат немного улучшился, потребительские настроения все еще находятся на рекордно низком уровне. Несмотря на дальнейшее ослабление ограничений, связанных с пандемией (ковида — ред.), война на Украине и особенно высокая инфляция сильно влияют на потребительские настроения", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Burkl).