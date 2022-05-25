МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Совет Федерации порекомендовал Генеральной прокуратуре России организовать надзор за работой филиалов и дочерних организаций иностранных юридических лиц, покинувших российский рынок, для пресечения злоупотреблений с их стороны, связанных с односторонним отказом от исполнения обязательств перед потребителями. Совфед одобрил закон о новом способе получения ИНН

"Рекомендовать генеральной прокуратуре организовать действенный надзор за исполнением филиалами, представительствами и дочерними компаниями иностранных юридических лиц, объявивших о приостановлении (прекращении) деятельности на территории Российской Федерации, а также иных юридических лиц, находящихся под контролем иностранных инвесторов, обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах и иным законодательством Российской Федерации, и пресечение злоупотреблений с их стороны, связанных с односторонним отказом от исполнения обязательств перед потребителями, добросовестными контрагентами, а также перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", — говорится в постановлении Совфеда, принятом в среду на заседании.