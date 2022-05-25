МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "Ковидная амнистия", объявленная в Москве — не только правильный, но и выверенный шаг, который серьезным образом позволит снять финансовую нагрузку со столичных предприятий, заявил РИА Новости вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян. Мэр Москвы объявил "ковидную амнистию"

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение объявить "ковидную амнистию" в столице. Органы исполнительной власти города прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции во время болезни. Правительство столицы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. Мэр отметил, что в общей сложности "мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 миллиарда рублей". Мера вступает в силу с 1 июня 2022 года.

"С точки зрения той нагрузки, которая легла на бизнес во время ковидных ограничений – данная мера не только правильная, но и выверенная. Своевременность ее принятия говорит о том, что город анализирует ситуацию и всячески старается деловым людям помочь", — сказал Варданян.

Введенные в Москве штрафы, по его словам, были достаточно жесткими, но именно такой жесткости требовало само время, когда на столицу обрушилась пандемия. "Штрафы были введены быстро, и бизнес-сообщество не сразу сориентировалось в тех сложных условиях. Предприятия порой несли двойные штрафы, когда штраф, например, налагался и на сотрудника, и на само предприятие. Это ложилось на них тяжелым бременем", — заметил вице-президент МТПП.

"Сейчас же одновременно с тем, что снимаются штрафы, город обязуется выплатить субсидии, что позволит бизнесу легче вздохнуть и направить средства на развитие", — заключил Варданян.