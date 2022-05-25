2022-05-25T14:08:11+03:00

2022-05-25T14:08:11+03:00

2022-05-25T14:08:11+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836978628.html

Глава Евросовета рассказал о согласовании новых санкций против России

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ГЛАВА ЕВРОСОВЕТА СЧИТАЕТ, ЧТО НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ МОЖНО СОГЛАСОВАТЬ ДО САММИТА ЕС 30 И 31 МАЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 25.05.2022

экономика, новости

https://cdnn.1prime.ru/images/83403/64/834036432.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83403/64/834036432.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83403/64/834036431.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83403/64/834036431.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83403/64/834036419.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83403/64/834036419.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60