МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ГЛАВА ЕВРОСОВЕТА СЧИТАЕТ, ЧТО НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ МОЖНО СОГЛАСОВАТЬ ДО САММИТА ЕС 30 И 31 МАЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836978628.html
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ГЛАВА ЕВРОСОВЕТА СЧИТАЕТ, ЧТО НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ МОЖНО СОГЛАСОВАТЬ ДО САММИТА ЕС 30 И 31 МАЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220525/836978628.html
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