МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Сбалансированность бюджета обеспечена, все соцобязательства выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Банк России допустил смягчение регулирования в сфере капитала банков

"Несмотря на то, что решение масштабных задач потребовало существенных расходов, была обеспечена сбалансированность бюджета. Выполнены все социальные обязательства при большей адресности помощи, услуг и льгот. Оперативно реализованы и новые дополнительные меры поддержки. Профицит бюджета по итогам года составил около 525 миллиардов рублей", — сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что доходы почти на 35% превысили запланированный в законе о бюджете уровень, в абсолютных цифрах составили более 25 триллионов рублей.

"Причем позитивная динамика отмечалась как по нефтегазовым поступлениям, так и по многим направлениям, не связанным с продажей углеводородного сырья", — сказал премьер.

Задел, который удалось создать правительству в прошлом году, помогает сегодня преодолевать санкционные вызовы, добавил Мишустин.