ПАРИЖ, 25 мая — ПРАЙМ. Экспорт голландских товаров в Россию в марте снизился на 67% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, импорт же из РФ в Нидерланды резко вырос на 115% в стоимостном выражении, в особенности это касается топлива, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Нидерландов (CBS). МИД России: в США уже признают, что санкции вредят им самим

По данным статистического бюро, экспорт в РФ в марте 2022 года снизился на 453 миллиона евро, экспорт на Украину — на 97 миллионов евро при том, что традиционно продажа голландских товаров на Украину намного меньше, чем в РФ. Особенно это затронуло экспорт автомобилей, транспортного оборудования и фармацевтической продукции.

При этом импорт снизился в меньшей степени, что обусловлено резким подорожанием продуктов питания (например, подсолнечного масла с Украины) и топлива (нефти и газа из России). Так, импорт из России в Нидерланды резко вырос в стоимостном выражении — на 115%, но почти не увеличился в натуральном выражении.

Стоимость импорта из России традиционно высока, что обусловлено важностью импорта минерального топлива. Кроме того, цены на энергоносители резко выросли в период с 2021 по 2022 год. Отмечается, что импорт из России увеличился с 1,9 миллиарда евро в марте 2021 года до 4,1 миллиарда евро в марте 2022 года. Таким образом, за год российский импорт в Нидерланды за год вырос на 2,2 миллиарда евро, из которых 1,7 миллиарда евро приходятся на минеральное топливо.