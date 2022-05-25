МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Более 90 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ Антона Кобякова. Власти ДФО назвали главную тему Восточного экономического форума-2022

Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.

"Важно создавать комфортные условия для реализации совместных проектов и поддерживать инициативы делового сообщества. Вопреки определенным обстоятельствам, более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022 – это действительно впечатляющие цифры. Мы приложим все усилия и сохраним "конфиденциальность" для иностранных участников, чтобы сохранить пространство доверия", – приводятся в сообщении слова Кобякова.