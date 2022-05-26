МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Россия предприняла необходимые шаги по ключевым направлениям, от которых зависит суверенитет, заявил президент Владимир Путин.

"По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое. Будем двигаться дальше", — отметил глава государства на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Его выступление транслировалось по видеоконференцсвязи.

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