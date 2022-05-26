2022-05-26T13:55:00+03:00
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2022-05-26T13:55:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220526/836989549.html
Путин: "воровство чужих активов никогда не доводило до добра"
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ВОРОВСТВО ЧУЖИХ АКТИВОВ НИКОГДА ДО ДОБРА НЕ ДОВОДИЛО, ОСОБЕННО ТЕХ, КТО ЭТИХ ЗАНИМАЕТСЯ — ПУТИН ПУТИН: САНКЦИИ ОТРАЖАЮТСЯ НА ВСЕХ, В РАЗВИТЫХ ЭКОНОМИКАХ ТАКОЙ ИНФЛЯЦИИ НЕ БЫЛО 40... ПРАЙМ, 26.05.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. ВОРОВСТВО ЧУЖИХ АКТИВОВ НИКОГДА ДО ДОБРА НЕ ДОВОДИЛО, ОСОБЕННО ТЕХ, КТО ЭТИХ ЗАНИМАЕТСЯ — ПУТИН
ПУТИН: САНКЦИИ ОТРАЖАЮТСЯ НА ВСЕХ, В РАЗВИТЫХ ЭКОНОМИКАХ ТАКОЙ ИНФЛЯЦИИ НЕ БЫЛО 40 ЛЕТ, ЭТО НЕ ШУТКИ
Новость дополняется