МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. ВОРОВСТВО ЧУЖИХ АКТИВОВ НИКОГДА ДО ДОБРА НЕ ДОВОДИЛО, ОСОБЕННО ТЕХ, КТО ЭТИХ ЗАНИМАЕТСЯ — ПУТИН



ПУТИН: САНКЦИИ ОТРАЖАЮТСЯ НА ВСЕХ, В РАЗВИТЫХ ЭКОНОМИКАХ ТАКОЙ ИНФЛЯЦИИ НЕ БЫЛО 40 ЛЕТ, ЭТО НЕ ШУТКИ

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