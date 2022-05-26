МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Минск и Москва договорились о финансировании проектов по производству микроэлектроники. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Путин призвал власти не мешать предпринимателям

"У нас есть возможность работать с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, и мы обязательно будем это делать, потому что Республика Беларусь сохранила определенные, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике. Мы с президентом Лукашенко только что встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельное финансирование на производственные проекты внутри Белоруссии", — отметил глава государства.

Президент выразил желание развивать высокотехнологичные сферы в рамках ЕАЭС.

"Можно и нужно восстанавливать эти компетенции совместной работы", — заключил глава государства.