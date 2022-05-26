Эксперт Табах склонен к умеренному прогнозу падения доходов населения РФ, на 3-4% по итогам года
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Реальные доходы населения снизятся на 3-4% по итогам года, что ниже официальных прогнозов, при этом динамика будет неравномерной в зависимости от уровня благосостояния и места проживания человека, заявил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
"Что касается снижения реальных доходов, скорее всего, это будет меньше, чем насчитал Минэк. Соответственно, они считают порядка 7% падение в этом году. Скорее всего, мы увидим падение где-то 3-4%, — сказал Табах, выступая на всероссийской конференции НАПКА.
В середине месяца Минэкономразвития РФ внесло в правительство документ с макроэкономическими сценариями, согласно которому, в частности, реальные располагаемые доходы населения России снизятся по итогам года на 6,8%.
Эксперт отметил при этом, что если в отдаленных районах страны в сельской местности ситуация с доходами может не измениться или даже станет получше, у бедных — станет получше или останется на прежнем уровне, то "удар в основном на себя примут Москва, крупные города, и, скажем так, верхушка среднего класса".
При этом уровень безработицы, всего вырастет примерно до 6%, также считает Табах.
https://1prime.ru/state_regulation/20220526/836990820.html