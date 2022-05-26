МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Реальные доходы населения снизятся на 3-4% по итогам года, что ниже официальных прогнозов, при этом динамика будет неравномерной в зависимости от уровня благосостояния и места проживания человека, заявил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Эксперт предрёк "американские горки" курсу рубля до конца года

"Что касается снижения реальных доходов, скорее всего, это будет меньше, чем насчитал Минэк. Соответственно, они считают порядка 7% падение в этом году. Скорее всего, мы увидим падение где-то 3-4%, — сказал Табах, выступая на всероссийской конференции НАПКА.

В середине месяца Минэкономразвития РФ внесло в правительство документ с макроэкономическими сценариями, согласно которому, в частности, реальные располагаемые доходы населения России снизятся по итогам года на 6,8%.

Эксперт отметил при этом, что если в отдаленных районах страны в сельской местности ситуация с доходами может не измениться или даже станет получше, у бедных — станет получше или останется на прежнем уровне, то "удар в основном на себя примут Москва, крупные города, и, скажем так, верхушка среднего класса".

При этом уровень безработицы, всего вырастет примерно до 6%, также считает Табах.