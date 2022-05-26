ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая — ПРАЙМ. Импортозамещение не будет происходить мгновенно, но его надо развивать, ставя перед собой четкие цели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения машиностроительного завода компании "ТОНАР". Путин: Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены

"Импортозамещение — это не то, что мгновенно (происходит). Немножко, потихоньку, но четко абсолютно целеполагание должно быть", — сказал он, общаясь с работниками завода.

Мишустин также призвал развивать контакты с потребителями продукции, чтобы учитывать в работе их предложения и потребности.

"Обратная связь должна быть. Даже если что-то не получалось, если что-то мы заимствуем, то потихоньку-полегоньку это надо делать", — отметил премьер-министр.

Мишустин осмотрел полный цикл производства на машиностроительном заводе компании "ТОНАР", который выпускает более ста различных моделей прицепов и полуприцепов для грузовых перевозок. Это предприятие с полным производственным циклом: от разработки, изготовления и сборки до последующего сервисного обслуживания.

Осматривая цеха, Мишустин обратил внимание на кошку, сидевшую в одном из производственных помещений и не испугавшуюся большого скопления людей. "Никто не обижает?", — спросил премьер у руководства предприятия и получил заверения, что работники завода ухаживают за кошкой.