Мишустин заявил, что импортозамещение не будет быстрым процессом, но его надо развивать
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая — ПРАЙМ. Импортозамещение не будет происходить мгновенно, но его надо развивать, ставя перед собой четкие цели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения машиностроительного завода компании "ТОНАР".
"Импортозамещение — это не то, что мгновенно (происходит). Немножко, потихоньку, но четко абсолютно целеполагание должно быть", — сказал он, общаясь с работниками завода.
Мишустин также призвал развивать контакты с потребителями продукции, чтобы учитывать в работе их предложения и потребности.
"Обратная связь должна быть. Даже если что-то не получалось, если что-то мы заимствуем, то потихоньку-полегоньку это надо делать", — отметил премьер-министр.
Мишустин осмотрел полный цикл производства на машиностроительном заводе компании "ТОНАР", который выпускает более ста различных моделей прицепов и полуприцепов для грузовых перевозок. Это предприятие с полным производственным циклом: от разработки, изготовления и сборки до последующего сервисного обслуживания.
Осматривая цеха, Мишустин обратил внимание на кошку, сидевшую в одном из производственных помещений и не испугавшуюся большого скопления людей. "Никто не обижает?", — спросил премьер у руководства предприятия и получил заверения, что работники завода ухаживают за кошкой.
https://1prime.ru/state_regulation/20220526/836990921.html