МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в апреле сократилось на 11,3% в годовом выражении, до 60,55 тысячи машин, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Собянин объявил об отказе выпускать старый "Москвич"

При этом производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц выросло на 60,1%, до 12,77 тысячи, а автомобилей, направляемых на экспорт — упало на 20,8%, почти до 47,79 тысячи машин.

С начала года выпуск автомобилей в Британии сократился на 28,5%, до 267,9 тысячи машин, в том числе для внутреннего рынка — на 10,1%, до 56,32 тысячи, на экспорт — на 32,2%, до 211,59 тысячи.

Как объясняет SMMT, на динамику апреля повлиял дефицит полупроводников и кризис на Украине, усугубляющий проблемы с поставками запчастей, а также более широкие структурные изменения в отрасли.