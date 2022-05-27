МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Политики на Западе рассматривают возможность для российских олигархов "откупиться" от санкций, которые ввели против них на фоне спецоперации России, при этом предполагается, что часть их денег будет направлена на восстановление Украины, передает Associated Press со ссылкой на правительственных чиновников. В США ждут, что Россия не сможет обслуживать свой долг

По данным источников, данную тему для обсуждения на встрече министров финансов стран "большой семерки" на прошлой неделе вынесла министр финансов Канады Христя Фриланд. По ее словам, с ней по этому поводу связывались некоторые российские бизнесмены, которых она знала еще по работе журналисткой в Москве.

По словам источника, украинские представители также были в курсе дискуссии и не возражали против канадского предложения. Отмечается, что оно было сделано в контексте обсуждения предоставления дополнительной финансовой помощи Киеву и каким образом замороженные активы олигархов могут быть источником финансирования.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил ранее, что ЕС хочет создать фонд поддержки Украины, чтобы конфискованное и арестованное имущество фигурантов европейских санкций могло быть направлено на компенсацию жертвам или на восстановление Украины.

После начала специальной операции по демилитаризации Украины Евросоюз принял четыре пакета санкций против физических лиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Всего персональные санкции по Украине введены против 900 физлиц. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза России, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменов, главах крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран Евросоюза и замораживание активов.