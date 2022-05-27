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Леонид Слуцкий стал новым председателем ЛДПР
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Партия ЛДПР избрала нового председателя, им стал глава фракции в Госдуме Леонид Слуцкий, сообщает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что Слуцкий был избран по результатам... ПРАЙМ, 27.05.2022
экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Партия ЛДПР избрала нового председателя, им стал глава фракции в Госдуме Леонид Слуцкий, сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что Слуцкий был избран по результатам тайного голосования делегатов съезда.
Напомним, что Леонид Слуцкий стал главой фракции ЛДПР 18 мая. Полномочия умершего лидера партии Владимира Жириновского были прекращены 17 мая.