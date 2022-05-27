МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Партия ЛДПР избрала нового председателя, им стал глава фракции в Госдуме Леонид Слуцкий, сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что Слуцкий был избран по результатам тайного голосования делегатов съезда.

Напомним, что Леонид Слуцкий стал главой фракции ЛДПР 18 мая. Полномочия умершего лидера партии Владимира Жириновского были прекращены 17 мая.