МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения денежных обязательств перед некоторыми иностранными правообладателями, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин призвал власти не мешать предпринимателям

Документ предусматривает создание специальных счетов в российских банках для проведения оплаты в рублях. Для его открытия правообладателю необходимо подать заявление в уполномоченный банк, список которых определит правительство РФ.

На специальный счет будут вноситься платежи по договорам, предусматривающим выплату вознаграждения в связи с использованием должником результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат правообладателю.

Уточняется, что новый порядок касается правообладателей, которые: