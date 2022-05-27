МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения денежных обязательств перед некоторыми иностранными правообладателями, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент РФ В. Путин

Путин призвал власти не мешать предпринимателям

Документ предусматривает создание специальных счетов в российских банках для проведения оплаты в рублях. Для его открытия правообладателю необходимо подать заявление в уполномоченный банк, список которых определит правительство РФ. 

На специальный счет будут вноситься платежи по договорам, предусматривающим выплату вознаграждения в связи с использованием должником результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат правообладателю.

Уточняется, что новый порядок касается правообладателей, которые:

  • связаны с недружественными государствами,
  • поддержали антироссийские санкции,
  •  запретили использование в России своих разработок и товарных знаков из-за санкций,
  • ушли из России из-за санкций,
  • дискредитируют Вооруженные Силы РФ,
  • в неприличной форме выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам.