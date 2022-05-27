Путин утвердил порядок расчетов с иностранными правообладателями
Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения денежных обязательств перед некоторыми иностранными правообладателями, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает создание специальных счетов в российских банках для проведения оплаты в рублях. Для его открытия правообладателю необходимо подать заявление в уполномоченный банк, список которых определит правительство РФ.
На специальный счет будут вноситься платежи по договорам, предусматривающим выплату вознаграждения в связи с использованием должником результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат правообладателю.
Уточняется, что новый порядок касается правообладателей, которые:
связаны с недружественными государствами,
поддержали антироссийские санкции,
запретили использование в России своих разработок и товарных знаков из-за санкций,
ушли из России из-за санкций,
дискредитируют Вооруженные Силы РФ,
в неприличной форме выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам.