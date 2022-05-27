МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Россия, с целью сохранения имиджа надежного партнера, будет рассчитываться по внешним обязательствам, несмотря на препятствия со стороны Запада. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. В США ждут, что Россия не сможет обслуживать свой долг

"Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Мы надежный заемщик. Пройдут эти времена, они безусловно пройдут, но осадок останется", — подчеркнул Силуанов в ходе выступления с лекцией в Финансовом университете при правительстве России.

Министр финансов сообщил о решении страны выплачивать "соответствующие купоны по нашим обязательствам" даже в условиях жестких ограничений.