МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Снижение цен на овощи и фрукты на 10% позволит предотвратить более 100 тысяч случаев смерти и болезни, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина на коллегии министерства. В Польше ограничили продажу угля после отказа от импорта из России

"Согласно нашим расчетам, реализация только одной меры — 10% снижение цены на свежие овощи и фрукты — позволит предотвратить 38 тысяч случаев смертей и 72 тысяч случаев заболеваний, а совокупный экономический эффект при реализации данной меры составит свыше 12 миллиардов рублей", — сказала Драпкина, слова которой привели в пресс-службе.

Также она отметила, что проведение кампании в СМИ по снижению потребления соли позволит в течение 15 лет предотвратить 37 тысяч случаев смертей, 123 тысячи случаев заболеваний, а экономический эффект составит около 11 миллиардов рублей.