МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Австрии Карлом Нехаммером информировал коллегу о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Порт Скадовска Херсонской области может уже осенью начать отгрузку зерна

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера. По просьбе канцлера… президент… дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей", — говорится в пресс-релизе.

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин также обратил внимание австрийского коллеги, что Киеву следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС

Президент России также заявил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, что попытки возложить на страну ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции безосновательны.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза", — заявила пресс-служба Кремля.