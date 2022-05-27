МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что видит прогресс в борьбе с инфляцией, но признал, что ее уровень все еще слишком высокий. Индекс потребительских настроений в США снизился в мае

Он сослался на опубликованные в пятницу данные, согласно которым один из ключевых инфляционных индикаторов снизился в годовом выражении до примерно 4% с 6% в предшествующие три месяца.

"Снижение инфляции — это знак прогресса, хотя нам еще предстоит много работы… Инфляция все еще слишком высока", — отметил президент.

Глава государства обозначил российскую операцию на Украине и сопровождающие ее экономические санкции как один из главных инфляционных факторов. Его критики доказывают, что рост цен обусловлен в первую очередь триллионными вливаниями в американскую экономику в период пандемии коронавируса.

Байден назвал обуздание инфляции своим приоритетом и пообещал добиваться этого, расширяя независимость Федеральной резервной системы, снижая издержки домохозяйств и сокращая дефицит бюджета.