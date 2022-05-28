МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россия надеется на торжество здравого смысла в вопросе предполагаемых поставок дальнобойных ракетных вооружений из Соединенных Штатов на Украину, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. СМИ: Вашингтон месяцами отказывается поставлять Киеву современные РСЗО

По данным американских СМИ, администрация США может передать Киеву ракетные системы залпового огня HIMARS и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS.

Антонов подчеркнул, что такие сведения нуждаются в тщательной проверке. "На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона (Джона) Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг", — сказал посол.

"Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные Силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ", — сказал посол.

Он отметил, что Россия по дипломатическим каналам неоднократно доводила до властей США, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями значительно повышает риски эскалации конфликта.

"Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности", — сказал он.

По словам дипломата, в случае поставок таких вооружений имеется риск, что их разместят вблизи границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам.

"Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ", — подчеркнул Антонов.

По его мнению, для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву нужно признать реальность — это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в пятницу заявил, что Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения относительно поставок РСЗО на Украину.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.