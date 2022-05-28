МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ряд западных стран начали пересматривать свою политику в отношении украинского конфликта, пишет для издания Newsweek обозреватель Дэниел ДеПетрис. New York Times: между США, Евросоюзом и Украиной намечается раскол

По его словам, по мере развития боевых действий и увеличения числа жертв может наступить время, когда Запад будет все больше разделяться во мнении по поводу политики в отношении Украины и того, как должен завершиться кризис.

К странам, которые все больше склоняются к тому, что военные действия должны закончиться в возможно короткие сроки, автор отнес Германию, Италию и Францию. В то же время США, Великобритания, Польша и страны Балтии хотят нанести России стратегическое поражение, отметил он.

Также обозреватель напомнил о заявлении бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, призвавшего Киев действовать в направлении политического урегулирования.

"Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но, поскольку боевые действия продолжаются, он не может игнорировать сценарий, при котором некоторые западные лидеры, которые сейчас являются убежденными сторонниками позиции Украины, начинают пересматривать свою политику", — отметил ДеПетрис.