МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Херсонская область перешла на московское время, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код

"Мы перешли на московское время и живем теперь по мск. Москва — это центр времени Херсонской области", — сказал он.

Стремоусов также отметил, что теперь область не будет переводить часы на зимнее время, как это происходит на Украине.

Ранее на московское время перешла освобожденная часть Запорожской области. Кроме того, в этих регионах начали использовать российский телефонный код "+7".