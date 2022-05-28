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Херсонская область перешла на московское время
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Херсонская область перешла на московское время, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. "Мы перешли на московское время и... ПРАЙМ, 28.05.2022
экономика, новости, херсонская область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Херсонская область перешла на московское время, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Мы перешли на московское время и живем теперь по мск. Москва — это центр времени Херсонской области", — сказал он.
Стремоусов также отметил, что теперь область не будет переводить часы на зимнее время, как это происходит на Украине.
Ранее на московское время перешла освобожденная часть Запорожской области. Кроме того, в этих регионах начали использовать российский телефонный код "+7".