МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило свыше 37 миллиардов рублей на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Об этом сообщается на сайте российского кабмина. Мишустин рассказал о возвращении IT-специалистов в Москву

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отмечается в сообщении.

Речь идет о программе, по которой импортеры могут получить льготные кредиты по ставке, которая не превышает 30% от ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. При этом срок, на который импортёры смогут получить такие ресурсы, будет зависеть от целей займа:

для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать 1 год,

для оборудования и средств производства – 3 года.

У важной импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный кредит, относятся также продовольственные товары, лекарства, транспортные средства, электроника.

Уточняется, что выделенные кабмином деньги позволят просубсидировать займы на сумму не менее 800 миллиардов рублей.