МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы в размере до 50 тысяч рублей за отказ продавца заключать или исполнять договор при отказе покупателя от передачи продавцу своих персональных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Отмечается, что новые правила позволят предотвратить ситуации, в которых потребителя принуждают передавать свои личные данные в случаях, когда это не связано непосредственно с исполнением договора.

Размер штрафа для должностных лиц составит 5-10 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.