МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы в размере до 50 тысяч рублей за отказ продавца заключать или исполнять договор при отказе покупателя от передачи продавцу своих персональных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Туроператоров обязали формировать электронную путевку

Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях

Отмечается, что новые правила позволят предотвратить ситуации, в которых потребителя принуждают передавать свои личные данные в случаях, когда это не связано непосредственно с исполнением договора.

Размер штрафа для должностных лиц составит 5-10 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.