МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел совещание по восстановлению ДНР, ЛНР и освобождённой Херсонской области. Херсонская область перешла на московское время

Около 230 км дорог и 5 мостов требуют восстановления в ДНР, почти на 40 км из них уже развёрнуты работы, сообщил он в своем Telegram-канале. При этом особо важно восстановить дорогу от Донецка до Мариуполя, подчеркнул вице-премьер.

По словам чиновника, в ближайшее время в ДНР будут отправлены ещё 1,5 тысячи строителей и 500 единиц техники. Кроме того, для обеспечения дорожников необходимыми стройматериалами будут увеличивать нагрузку на цементный завод.

Отдельной темой в ходе совещания стала Херсонская область. Как отметил Хуснуллин, регион возвращается к нормальной жизни. По словам местного руководства, решаются перебои с поставками и выстраиваются логистические цепочки, чтобы вернуть город к нормальной жизни.