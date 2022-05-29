МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Телеканал "Россия 1" сообщил, что Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам дорожного строительства, передает телеканал "Россия 1". Путин пообещал Сербии стабильные поставки российского газа

Мероприятие состоится на следующей неделе.

Глава государства также встретится с многодетными семьями и проведет заседание Совета безопасности России.

Кроме того, в планах у Путина есть разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.