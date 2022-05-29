2022-05-29T14:44:00+03:00
2022-05-29T15:21:19+03:00
2022-05-29T14:44:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220529/837015811.html
Путин проведет совещание по вопросам дорожного строительства
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Телеканал "Россия 1" сообщил, что Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам дорожного строительства, передает телеканал "Россия 1". Мероприятие состоится на... ПРАЙМ, 29.05.2022
экономика, новости, россия, владимир путин, дороги
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/58/837015805.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/58/837015805.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/58/837015804.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/58/837015804.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/58/837015803.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/58/837015803.jpg
https://1prime.ru/gas/20220529/837015274.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Телеканал "Россия 1" сообщил, что Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам дорожного строительства, передает телеканал "Россия 1".
Мероприятие состоится на следующей неделе.
Глава государства также встретится с многодетными семьями и проведет заседание Совета безопасности России.
Кроме того, в планах у Путина есть разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.