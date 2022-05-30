События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 мая
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День Памяти / Memorial Day — выходной на биржах США
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|8,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|8,3%
|8,2%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,8%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2022)
|-0,8 млрд канад. долл
|3,2 млрд канад. долл
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Интер РАО — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 10.06.2022)
|0,180711206896552 — див-д 2020
|0,23658380041773 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Россети Ленэнерго — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 10.06.2022)
|0,2626 (ао), 15,1688 (ап) — див-д 2020
|0,3479 (ао), 21,2238 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 05.05.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы Президента ПАО)
|RUB
|Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 08.07.2022)
|2,86 — див-д 2020
|3,44 — див-д 2021
|RUB
|М.Видео — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|38 — див-д 2020
|35 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|МТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (22.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 12.07.2022)
|8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020
|10,55 (1П2021) + 33,85 (фин) — див-д 2021
|RUB
|ОГК-2 — СД (вопросы подготовки и проведения ГОСА)
https://1prime.ru/state_regulation/20220530/837020265.html