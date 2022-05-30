МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День Памяти / Memorial Day — выходной на биржах США    
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 8,3%  
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) 8,3% 8,2%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,8% 0,5%
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2022) -0,8 млрд канад. долл 3,2 млрд канад. долл
18:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
20:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Интер РАО — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 10.06.2022) 0,180711206896552 — див-д 2020 0,23658380041773 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Россети Ленэнерго — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 10.06.2022) 0,2626 (ао), 15,1688 (ап) — див-д 2020 0,3479 (ао), 21,2238 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 05.05.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы Президента ПАО)    
  RUB Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 08.07.2022) 2,86 — див-д 2020 3,44 — див-д 2021
  RUB М.Видео — закрытие реестра для участия в ГОСА (23.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 38 — див-д 2020 35 (9м2021) — див-д 2021
  RUB МТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (22.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 12.07.2022) 8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020 10,55 (1П2021) + 33,85 (фин) — див-д 2021
  RUB ОГК-2 — СД (вопросы подготовки и проведения ГОСА)    