МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в мае в Литве, по предварительным оценкам, составляет рекордные 18,5%, влияние на показатель оказал рост цен на продукты и топливо, следует из сообщения департамента статистики Литвы. Fitch оценило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Италии

"По предварительным оценкам, годовая инфляция (в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года) составляет 18,5%. Наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на продукты питания и неалкогольные напитки, рост платежей за жилье, воду, газ, электричество и другое топливо, рост цен на транспортные услуги", — говорится в заявлении на сайте департамента.

Из графики, приведенной на сайте департамента, следует, что ранее крупнейших показателей инфляция в Литве достигала в 2008 году (12,7%) и 1997 году (15,4%).

Для сравнения, по итогам марта показатель насчитывал 15,7%.

На фоне обострившейся ситуации на Украине, прекращения экспорта товаров в Россию и Белоруссию и перебоев с поставками экономисты группы SEB ухудшили прогноз экономики стран Балтии в 2022 и 2023 годах, отметив, что все перечисленное временно нарушит работу строительного и промышленного секторов во втором и третьем кварталах.

Ранее центробанк Литвы представил меры для борьбы с высокой инфляцией. В первую очередь, это масштабные меры, такие как временное закрепление потолка регулируемых цен, снижение ставки НДС. Далее, предлагается жесткая налогово-бюджетная политика, ограничивающая совокупный спрос, например, сокращение государственных расходов или повышение налогов.