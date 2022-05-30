Сенатор Джабаров: разногласия в Европейском союзе в плане санкционной политики будут возрастать
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Разногласия в Европейском союзе в плане антироссийской санкционной политики будут только возрастать, впереди отопительный сезон, продуктовый кризис. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Те тенденции, которые мы наблюдаем в Евросоюзе, они для самого ЕС очень тревожные", — отметил политик.
В настоящий момент на повестке дня сообщества лежит вопрос оказания финансовой помощи Украине, и "здесь уже наметились большие разногласия". Одно дело – вводить санкции, а другое дело – когда эти санкции рикошетом прилетают к этим же странам, подчеркнул сенатор.
"Этот шестой пакет (санкций), который они никак не могут согласовать, наталкивает на мысль, что у них чем дальше, тем сложнее будет решаться вопрос консенсуса", — сказал Джабаров.
В Евросоюзе уже большие разногласия, и это только "май-месяц заканчивается", отметил политик.
"Впереди осень, впереди зима, отопительный сезон, продуктовый кризис. И я думаю, чем дальше ситуация будет двигаться в этом направлении, тем большие разногласия будут между европейскими странами", — заявил законодатель.
Джабаров считает, что на фоне стабильности курса рубля, стабильности в целом в России, успешной внутренней и внешней политики, "европейцы начнут все больше нервничать", и эти разногласия будут только разрастаться".
https://1prime.ru/state_regulation/20220530/837023199.html