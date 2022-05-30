МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Разногласия в Европейском союзе в плане антироссийской санкционной политики будут только возрастать, впереди отопительный сезон, продуктовый кризис. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Постпреды ЕС попытаются согласовать шестой пакет санкций против России

"Те тенденции, которые мы наблюдаем в Евросоюзе, они для самого ЕС очень тревожные", — отметил политик.

В настоящий момент на повестке дня сообщества лежит вопрос оказания финансовой помощи Украине, и "здесь уже наметились большие разногласия". Одно дело – вводить санкции, а другое дело – когда эти санкции рикошетом прилетают к этим же странам, подчеркнул сенатор.

"Этот шестой пакет (санкций), который они никак не могут согласовать, наталкивает на мысль, что у них чем дальше, тем сложнее будет решаться вопрос консенсуса", — сказал Джабаров.

В Евросоюзе уже большие разногласия, и это только "май-месяц заканчивается", отметил политик.

"Впереди осень, впереди зима, отопительный сезон, продуктовый кризис. И я думаю, чем дальше ситуация будет двигаться в этом направлении, тем большие разногласия будут между европейскими странами", — заявил законодатель.

Джабаров считает, что на фоне стабильности курса рубля, стабильности в целом в России, успешной внутренней и внешней политики, "европейцы начнут все больше нервничать", и эти разногласия будут только разрастаться".