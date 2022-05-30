МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен обсудили экспорт российских продуктов и удобрений для стабилизации ситуации на мировых рынках. Об этом сообщил аппарат первого вице-премьера. В "Руспродсоюзе" оценили необходимость запрета экспорта риса из России

"30 мая 2022 года первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов провел встречу с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен, которая находилась в Москве со специальной миссией по поручению генсекретаря ООН Антониу Гутерреша", — говорится в сообщении.

"На встрече обсуждались вопросы экспорта российской продовольственной продукции и удобрений в целях стабилизации положения на мировых продовольственных рынках", — отметили в аппарате Белоусова.