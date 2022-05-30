МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает на скорое согласование шестого пакета антироссийских санкций, но не в ближайшие 48 часов. В Венгрии прокомментировали введение эмбарго против российской нефти

"Мы пока еще не достигли цели, но продвинулись. Я не ожидаю, что вопрос будет решен в течение 48 часов, но уверена, что в итоге мы найдем решение", — отметила политик.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул включение в шестой пакет европейских санкций против России отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию", а также ограничения по импорту нефти.