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В Евросовете надеются на принятие шестого пакета антироссийских санкций
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Евросовет "в ближайшие часы" продвинется в согласовании шестого пакета антироссийских санкций. На это надеется глава структуры Шарль Мишель. "Предстоящие часы должны стать... ПРАЙМ, 30.05.2022
экономика, новости, ес, санкции против рф, еврокомиссия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Евросовет "в ближайшие часы" продвинется в согласовании шестого пакета антироссийских санкций. На это надеется глава структуры Шарль Мишель.
"Предстоящие часы должны стать моментом, когда мы примем решение, сделаем шаг вперед. Есть озабоченности, опасения. Это сложный процесс… Я приветствую все усилия по достижению единой позиции по этому вопросу", — отметил глава Евросовета перед началом внеочередного саммита стран Европейского союза в Брюсселе.