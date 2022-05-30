МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Евросовет "в ближайшие часы" продвинется в согласовании шестого пакета антироссийских санкций. На это надеется глава структуры Шарль Мишель. В Еврокомиссии ожидают согласования шестого пакета санкций

"Предстоящие часы должны стать моментом, когда мы примем решение, сделаем шаг вперед. Есть озабоченности, опасения. Это сложный процесс… Я приветствую все усилия по достижению единой позиции по этому вопросу", — отметил глава Евросовета перед началом внеочередного саммита стран Европейского союза в Брюсселе.