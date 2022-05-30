БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари считает, что ЕС до сих пор не принял шестой пакет санкций против России из-за ряда технических и юридических препятствий: европейские заводы приспособлены для переработки именно российской нефти, а разрыв долговременных контрактов предусматривает огромные штрафы. Венгрия поддержала идею исключить трубопроводную нефть из перечня санкций

Он считает сомнительной возможность решения проблемы эмбарго на российскую нефть на европейском саммите, который начался вечером в понедельник, 30 мая.

По мнению эксперта, позиция Венгрии обусловлена тем, что Центральная Европа зависит от российской нефти, поступающей из России морским транспортом в европейские порты или по трубопроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию, Словакию, Восточную Германию и Польшу.

Фурфари отметил, что Орбан был самым ярым противником закрытия трубопровода по нескольким причинам, но за его спиной у лидеров Чехии, Словакии и даже Германии есть те же оговорки.

Эксперт пояснил, что, во-первых, есть техническая причина: нефтеперерабатывающие заводы в этих странах технически оптимизированы для крекинга и переработки российской сырой нефти с ее удельной плотностью и содержанием серы. По его мнению, внезапное решение перерабатывать сырую нефть другого происхождения требует технических приспособлений, установка которых может занять два года и быть дорогостоящей.

Собеседник агентства подчеркнул, что венгерский премьер откровенен и прямолинеен в своем отказе: у него "не осталось любви к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая не перестает открыто критиковать Виктора Орбана и его правительство, называя Венгрию "нелиберальной" страной, не принимающей "ценности" Европы, хотя Орбан является демократически избранным европейским лидером".

Еще одной "большой трудностью" Фурфари считает, что поставки российской нефти регламентируются долгосрочными контрактами между российскими и европейскими компаниями.

"Штрафы за нарушение договора огромны. Эту проблему не решить за несколько месяцев… Это реальный мир, а не фантазии политиков с плохо подготовленными предложениями", — пояснил он РИА Новости.

Фурфари добавил, что Германия хранит молчание по поводу идеи российского нефтяного эмбарго, "но они знают, что ситуация действительно тревожная, в то время как уровень инфляции в мае флиртует с 9% в Европе".

"Почему страны Вышеградской группы должны создавать себе огромные проблемы, в то время как они сейчас получают дешевую нефть по трубопроводу, приспособленную к их НПЗ? Президент Украины Зеленский также резко раскритиковал Виктора Орбана по этому поводу, забыв, что Украина по-прежнему потребляет российскую нефть из того же трубопровода "Дружба-2". Со стороны Европейского Союза в этом вопросе много лицемерия", — рассуждает он.

Собеседник агентства считает, что, в отличие от газа, для которого не существует решения, даже дорогостоящего, для замены российского газа в ближайшие годы нефть на мировом рынке в изобилии, а европейские страны имеют необходимые нефтеперерабатывающие заводы на побережьях, приспособленные для импорта нефти из многих стран. По его мнению, Европа технически может получать свою нефть не из России, за исключением центральноевропейских государств, у которых есть реальная проблема, так как для ее решения нужно будет создавать новые трубопроводные соединения взамен трубопровода "Дружба".

По его мнению, с учетом постоянного отказа Будапешта, несмотря на корректировки предложения, Европейская комиссия, вероятно, попытается провести различие между российской нефтью, импортируемой морем, которая к концу года будет полностью запрещена, и нефтью, транспортируемой по трубопроводу "Дружба", на которую эмбарго не будет распространяться, по крайней мере на начальном этапе.

Германия будет довольна, прикрываясь, конечно, Виктором Орбаном. Это ошибочное решение ударит по двум третям экспорта российской нефти в Европу. Нет даже уверенности в том, что они смогут провести его в Европейском совете до окончания саммита", — заключил профессор Фурфари.

Саммит стран ЕС проходит 30-31 мая в столице Бельгии.