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https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837032990.html
Аналитики спрогнозировали уровень безработицы в Германии в мае
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. Безработица в Германии в мае осталась на уровне апреля в 5%, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Официальная статистика будет опубликована в релизе Федерального... ПРАЙМ, 31.05.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Безработица в Германии в мае осталась на уровне апреля в 5%, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Официальная статистика будет опубликована в релизе Федерального агентства занятости страны во вторник, 31 мая, в 10.55 мск.
В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует предварительную оценку по годовой инфляции в еврозоне в мае. Эксперты ждут, что показатель ускорился до 7,7% с 7,4% в апреле.
В 17.00 мск аналитическая компания Conference Board сообщит данные по доверию потребителей к экономике США в мае. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 103,9 пункта с апрельских 107,3 пункта.