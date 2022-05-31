МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Безработица в Германии в мае осталась на уровне апреля в 5%, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом DailyFX.

Официальная статистика будет опубликована в релизе Федерального агентства занятости страны во вторник, 31 мая, в 10.55 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует предварительную оценку по годовой инфляции в еврозоне в мае. Эксперты ждут, что показатель ускорился до 7,7% с 7,4% в апреле.

В 17.00 мск аналитическая компания Conference Board сообщит данные по доверию потребителей к экономике США в мае. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 103,9 пункта с апрельских 107,3 пункта.