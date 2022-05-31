МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Во Франции призвали к диалогу с Россией

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне четвертого квартала 2021 года.

Статистическое ведомство объясняет этот результат недостатком спроса. "ВВП в первом квартале 2022 года снизился в связи со слабостью внутреннего спроса: потребительские расходы домохозяйств резко снизились (на 1,5% после увеличения на 0,3%), — говорится в сообщении.

При этом объем экспорта страны вырос на 5,4%, а импорта — на 4,3%.