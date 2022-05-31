МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Нарушение западными странами своих контрактных обязательств по отношению к России, включая энергоресурсы, находится вне правового поля. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В Совфеде оценили последствия шестого пакета санкций против России

Лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций.

"Действия Запада по отмене России делятся на пять групп: коммерческая, когда с нашей страной ограничивается торговля товарами и услугами, от гамбургеров до нефти и газа; это право контрагентов (до тех пор, пока не нарушаются контракты), ущерб взаимный. Нарушение же контрактов — уже выход за пределы правового поля", — отметил сенатор в своем Telegram-канале.

Косачев также упомянул имущественную составляющую, когда происходит арест активов и имущества граждан и государства без постановления суда. "Право и закон в этом случае в действиях Запада отсутствуют в принципе, ноль", — сообщил политик.

Кроме того, законодатель привел коммуникационную группу, когда российских пользователей отключают от услуг трансграничного характера, от виз и до GPS со SWIFTом.

Существует также информационная группа по "отмене России", когда о нашей стране в собственных СМИ врут напропалую, а российские медиа блокируются, налицо нарушение как писаных, так и неписаных норм поведения в этой сфере, заметил Косачев.

Политик также выделил морально-нравственную группу, "когда на том же Западе русофобия на бытовом уровне уже граничит с расизмом, а власти ничего не делают для пресечения ксенофобии", — отметил Косачев. — "Это просто аморально".

"Нынешний урок истории прежде всего в том, что вскрыта порочность однополярной модели, когда объединившаяся на старте в стаю группа государств получила несоразмерный контроль над структурами и механизмами обеспечения развития мировой цивилизации", — подчеркнул Косачев. По его словам, Запад всегда будет "голосовать" за себя и против тех, кто подвергает сомнению его самоприсвоенную власть, но не оставит никому права ни на защиту себя, ни на оценку самого Запада.

Масштабные переломы в истории человечества случались неоднократно, но столь интересных по содержанию и столь важных по последствиям, пожалуй, ещё не было. "Конфликт касается всех без исключения, его исход так или иначе изменит мир либо в сторону дальнейшего полноправия одних и бесправия других, либо в сторону "суверенного равенства всех ее членов", как это записано в статье 2.1 Устава ООН.. который Запад нарушил полностью", — заключил политик.