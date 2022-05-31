МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Турция не будет подключаться к антироссийским санкциям. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Эстонский премьер оценила шансы принятия санкций ЕС по российскому газу

"Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас", — отметил министр в беседе с агенством "Анадолу".

Глава МИД Турции также сообщил, что в Анкаре ожидают с визитом 8 июня российского коллегу Сергея Лаврова.