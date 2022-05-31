МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Безработица в Германии в мае сохранилась на уровне апреля в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Бранденбургские ворота

Аналитики спрогнозировали уровень безработицы в Германии в мае

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.