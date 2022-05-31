Федеральное агентство по трудоустройству Германии: безработица в стране осталась на уровне 5% в мае
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837035024.html
Украинский кризис
Эксперты заметили изменение отношения Байдена к Украине
Газовый вентиль
Австрийский канцлер рассказал о судьбе эмбарго на российский газ
Нефть
СМИ: Европа вышла из тупика в соглашении по нефти из России
Личный кошелек
Эксперт объяснил, зачем скупать безналичные доллары
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
"Газпром" назвал объем подачи газа для транзита через Украину 31 мая
Продовольственный кризис
Обнаружен обходной путь для закупки хлеба у России
Санкции против РФ
Эстонский премьер оценила шансы принятия санкций ЕС по российскому газу
Банки
Сбербанк рассказал о своей работе без доступа к SWIFT
Торги
Акции ПИК подешевели на фоне новости о невыплате купонного дохода
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837035024.html
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