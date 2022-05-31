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2022-05-31T11:01:39+03:00

2022-05-31T11:01:39+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837035024.html

Безработица в Германии сохранилась на уровне апреля в мае

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https://россиясегодня.рф

Безработица в Германии в мае сохранилась на уровне апреля в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных... ПРАЙМ, 31.05.2022

общество , экономика, новости, безработица, германия, прогноз

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60