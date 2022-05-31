МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Политическое и военное руководство России не имеет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за рубежом, а конфискация заграничного имущества и издержки, которые понесли представители крупного российского бизнеса из-за санкций, для них не фатальны. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Правительство Греции считает конфискацию иранской нефти законной

"В бесконечном танго экономических санкций против России как-то потерялся вопрос, а на кого они всё-таки направлены. Кого всё-таки хотели наказать их авторы? Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать", — отметил политик в своем Telegram-канале.

Представители крупного бизнеса из России из-за введения санкций "понесли значительные по суммам издержки", "лишились заграничного имущества", подчеркнул зампред Совбеза.

"Но признаемся по-честному — для них эти конфискации совсем не фатальны. Они и так проживут. У них и в России много чего осталось. Этого хватит и им самим, и их потомкам", — добавил Медведев.