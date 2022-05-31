МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 1 декабря с 1 июня сдачу россиянами отчетов за 2021 год по зарубежным счетам и переводам за границу, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин. Правительство отменило некоторые налоговые проверки до конца года

"Новое постановление также предполагает продление до 1 декабря 2022 года срока представления гражданами-резидентами отчетов за 2021 год о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета", — говорится в сообщении.

Сообщается, что решение обусловлено сложностями, с которыми в данный момент сталкиваются люди при получении необходимых документов и информации в финансовых организациях за пределами страны.

Согласно информации на сайте ФНС, без этого изменения отчет за 2021 год физлица-резиденты обязаны были представить в срок до 1 июня 2022 года. При этом за непредставление или несвоевременное представление отчета для граждан предусмотрена административная ответственность: при задержке сдачи отчета не более чем на 10 дней — предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей; более 10 дней, но не более 30 дней — штраф от 1000 до 1500 рублей; более 30 дней — штраф от 2500 до 3000 рублей. А повторное нарушение влечет штраф уже на 20 тысяч рублей.